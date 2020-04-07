ندوة علمية في "الفلسفة في اثناء الجائحة"

باكو، 7 أبريل ، أذرتاج

ينظم معهد الفلسفة لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ندوة علمية في موضوع "الفلسفة في اثناء الجائحة".

قال المعهد لمراسل أذرتاج أن برنامج الندوة العلمية يشمل على مواضيع مختلفة منها السلوك في ظروف الجائحة وقواعد الاخلاق والنظرة الفكرية الى الهوية والعالمية والنظام الجديد ما بعد الجائحة وسائر المسائل الملحة.

ودعا من اراد المشاركة في الندوة العلمية لارسال الاطروحات التي لا تزيد عن 2-3 صحائف الى المعهد حتى 30 ابريل.