زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في أذربيجان

باكو، 8 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تم إنتاج 175.1 مليون كيلوواط / ساعة من الطاقة الكهربائية خلال الربع الاول من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 6 مليارات و967.7 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية و6 مليارات و657.6 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الحرارية و220.5 مليون كيلو واط ساعي منها في محطة طاقة المياه و9.1 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الشمسية و24.9 مليون كيلو واط ساعي في محطة طاقة الرياح.