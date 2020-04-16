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    تصدير 1331 طن من الشحنات جوا

    ١٦.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٢٦]

    باكو، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان 21 الفا و192 طنا من الشحنات جوا خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن حجم الشحنات المستوردة جوا خلال الشهر المذكور كان 2567 طن.

    AZERTAG.AZ :تصدير 1331 طن من الشحنات جوا
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