باكو، 16 أبريل / نيسان، (أذرتاج) صدرت أذربيجان 21 الفا و192 طنا من الشحنات جوا خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن حجم الشحنات المستوردة جوا خلال الشهر المذكور كان 2567 طن.

AZERTAG.AZ : تصدير 1331 طن من الشحنات جوا

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