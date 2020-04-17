إدخال معلومات حول 865 شخص ناشط في خدمة سيارات الاجرة حتى الان باستثناء العاصمة
AzerTAg.az
١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤٩]
باكو، 17 أبريل ، أذرتاج
ادخلت معلومات حول 865 شخص ناشط في خدمة سيارات الاجرة حتى الان باستثناء العاصمة باكو على بوابة الاستئذان icaze.e-gov.az .
قال جهاز النقل البري الحكومي إن مفتشي الجهاز يؤدون الخدمة حاليا لدى مراكز البريد أذر بوست الاقليمية لتسجيل مراجعات السواق.
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