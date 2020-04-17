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    اقتصاد


    إدخال معلومات حول 865 شخص ناشط في خدمة سيارات الاجرة حتى الان باستثناء العاصمة

    ١٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤٩]

    باكو، 17 أبريل ، أذرتاج 

    ادخلت معلومات حول 865 شخص ناشط في خدمة سيارات الاجرة حتى الان باستثناء العاصمة باكو على بوابة الاستئذان icaze.e-gov.az .

    قال جهاز النقل البري الحكومي إن مفتشي الجهاز يؤدون الخدمة حاليا لدى مراكز البريد أذر بوست الاقليمية لتسجيل مراجعات السواق.

    AZERTAG.AZ :إدخال معلومات حول 865 شخص ناشط في خدمة سيارات الاجرة حتى الان باستثناء العاصمة
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    إدخال معلومات حول 865 شخص ناشط في خدمة سيارات الاجرة حتى الان باستثناء العاصمة