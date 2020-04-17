باكو، 17 أبريل ، أذرتاج ادخلت معلومات حول 865 شخص ناشط في خدمة سيارات الاجرة حتى الان باستثناء العاصمة باكو على بوابة الاستئذان icaze.e-gov.az . قال جهاز النقل البري الحكومي إن مفتشي الجهاز يؤدون الخدمة حاليا لدى مراكز البريد أذر بوست الاقليمية لتسجيل مراجعات السواق.

AZERTAG.AZ : إدخال معلومات حول 865 شخص ناشط في خدمة سيارات الاجرة حتى الان باستثناء العاصمة

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