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    اقتصاد


    نقل 96.7 الف راكب عن طريق الجو

    ١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٣٣]

    باكو، 18 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم نقل 96.7 الف راكب عن طريق الجو خلال شهر مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم نقل اكثر من 146 الف راكب عن طريق الجو خلال شهر فبراير.

    AZERTAG.AZ :نقل 96.7 الف راكب عن طريق الجو
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