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    اقتصاد


    تنفيذ 2.3 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

    ١٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٢]

    باكو، 18 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم تنفيذ مليونين و362.2 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن مليونين و253.4 ألف طن أو 95.4 في المائة من الشحنات المنقولة هو شحنات العبور والترانزيت.

    وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 4.9 الف شخص.

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