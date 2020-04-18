رئيس الوزراء يوقع على تمديد تعليق جميع الفعاليات الخاصة بالتعليم والتدريس والتربية لدى جميع المؤسسات التعليمية
AzerTAg.az
١٨.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٠١]
باكو، 18 أبريل ، أذرتاج
وقع رئيس الوزراء الاذربيجاني على قرار ينص على تمديد تعليق جميع الفعاليات الخاصة بالتعليم والتدريس والتربية لدى جميع المؤسسات التعليمية الناشطة في جمهورية أذربيجان في 18 ابريل عام 2020م.
أفادت أذرتاج عن القرار الصادر عن رئيس الوزراء علي اسدوف أن فعاليات جميع المؤسسات التعليمية في أذربيجان يمدد تعليقها من 20 ابريل عام 2020م الى 2 مايو عام 2020م مع تأجيل جميع التدابير والفعاليات الخاصة بها.
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