باكو، 18 أبريل / نيسان، (أذرتاج) تم نقل 95 الفا و634 طن من البضائع من البلاد عن طريق البر خلال شهر مارس. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك ان حجم البضائع المستوردة إلى البلاد كان 233 الف و129 طن.

AZERTAG.AZ : نقل 95.6 الف طن من البضائع من البلاد عن طريق البر

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