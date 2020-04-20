باكو، 20 أبريل / نيسان، (أذرتاج) أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 28 حافلة خلال فبراير. كذلك تم توريد 5157 سيارة و449 شاحنة إلى البلد خلال الشهر المذكور.

AZERTAG.AZ : توريد 28 حافلة ركاب إلى البلد خلال فبراير

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