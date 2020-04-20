انخفاض عدد ركاب ميترو خلال الربع الاول

باكو، 20 ابريل / نيسان، (أذرتاج)

تم نقل 50.9 مليون شخص عن طريق ميترو خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري بعد انخفاضه بنسبة 8.6 في المائة قياسا إلى العالم الماضي، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية.