سكة الحديد تفتش تراخيص مستخدمي قطارات الركاب على سكة حديد أبشرون الدائرية في اثناء الحركة

باكو، 22 أبريل ، أذرتاج

ستقوم ادارة سكة الحديد بتفتيش وجود تراخيص مستخدمي قطارات الركاب على سكة حديد أبشرون الدائرية في اثناء الحركة من الان فصاعدا خلال فترة قواعد نظام الحجر الصحي الخاص.

قالت ادارة سكة حديد أذربيجان في بيان إن هدف هذه الخطوة هو التصدي لضياع وقت للركاب عند المحطات وتعزيز تدابير الاحتفاظ بمسافة اجتماعية.