انتاج 672 سيارة في أذربيجان في 3 أشهر

باكو، 22 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

انتجت 672 سيارة في أذربيجان في أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان إنتاج الآلات والمعدات والمركبات الأخرى والسيارات والمقطورات وشبه المقطورات بلغ 112 مليون مانات خلال 3 أشهر. وزاد إنتاج السيارات والمقطورات وشبه المقطورات بنسبة 7.3 في المئة والمركبات الأخرى بنسبة 66.7 في المئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.