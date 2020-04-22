  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انتاج 672 سيارة في أذربيجان في 3 أشهر

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]

    باكو، 22 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    انتجت 672 سيارة في أذربيجان في أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان إنتاج الآلات والمعدات والمركبات الأخرى والسيارات والمقطورات وشبه المقطورات بلغ 112 مليون مانات خلال 3 أشهر. وزاد إنتاج السيارات والمقطورات وشبه المقطورات بنسبة 7.3 في المئة والمركبات الأخرى بنسبة 66.7 في المئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

    AZERTAG.AZ :انتاج 672 سيارة في أذربيجان في 3 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٣٥‎]
    تنفيذ 820.5 الف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٢٢]
    أطول قطار ناشط على خط سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص يصل الى باكو
    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٩]
    سكة الحديد تفتش تراخيص مستخدمي قطارات الركاب على سكة حديد أبشرون الدائرية في اثناء الحركة
    ٢١.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٤٠]
    انتاج 192 سيارة في أذربيجان في يناير
    انتاج 672 سيارة في أذربيجان في 3 أشهر