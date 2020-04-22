انتاج 672 سيارة في أذربيجان في 3 أشهر
AzerTAg.az
٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]
باكو، 22 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
انتجت 672 سيارة في أذربيجان في أشهر يناير – مارس من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان إنتاج الآلات والمعدات والمركبات الأخرى والسيارات والمقطورات وشبه المقطورات بلغ 112 مليون مانات خلال 3 أشهر. وزاد إنتاج السيارات والمقطورات وشبه المقطورات بنسبة 7.3 في المئة والمركبات الأخرى بنسبة 66.7 في المئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.
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