أطول قطار ناشط على خط سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص يصل الى باكو

باكو، 22 أبريل ، أذرتاج

وصل أطول قطار ناشط على خط سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص الى باكو.

قالت سكة حديد أذربيجان إن قطار الشحن بطول 940 م المقل 82 حاوية ينقل المنتجات المنتجة في تركيا للتصدير ومرسلة الى أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان واوزبكستان ومن المخطط قطع القطار المسافة من تركيا الى اوزبكستان خلال مدة 9 ايام.

وينقل القطار 20 حاوية الى أذربيجان و30 حاوية الى تركمانباشي من خلال ميناء آلات و24 حاوية الى اكطاو و8 حاويات الى كوريك.

يذكر أن خط سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص مدشن في 30 اكتوبر عام 2017م لتسهيل المواصلات بين بلدان اسيا الوسطى تركمانستان وكازاخستان واوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وافغانستان الى اسواق اوروبا وسائر العالم. وطول خط سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص العام 846 كم ويمر القسم البالغ 504 كم من الخط من خلال اراضي أذربيجان.