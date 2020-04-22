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    تنفيذ 820.5 الف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٣٥‎]

    باكو، 22 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم تنفيذ 820.5 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال شهر مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 785.8 ألف طن من الشحنات المنقولة هو شحنات العبور والترانزيت.

    وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 1700 شخص.

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