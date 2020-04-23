مجلس قضاة ادارة مسلمي القوقاز يفتي بحلول شهر رمضان شهر رمضان المبارك يحل في 25 ابريل

باكو، 23 أبريل ، أذرتاج

افتى مجلس القضاة التابع لادارة مسلمي القوقاز بشأن حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت الادارة في بيان انها تبشر جميع مسلمي العالم بما فيهم الاخوة والاخوات المسلمين في أذربيجان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي انزل فيه القرآن الكريم شهر الرحمة والمغفرة والبركة داعين الله عز وجل أن يتقبل بقبول حسن عباداتنا وطاعاتنا وادعيتنا.

وافتى مجلس القضاة أن غرة شهر رمضان المبارك هذا العام يوم 25 أبريل بالتقويم الميلادي وفقا لرؤية الهلال في أفق اراضي البلد.

ودعت الادارة مسلمي البلد للاعتماد على امساكية شهر رمضان المجدولة المنشورة على موقع الادارة في العنوان www.qafqazislam.com مفيدة أن استخدام التقاويم المنشورة على سائر المصادر وذات الاستفزاز والتفريق والنفاق والتي من شأنها أن تؤدي الى نشوب التمييز المذهبي واختلاف الاوقات من قبل رجالات الدين والمتدينين ويرجا من جميع وسائل الاعلام الجماهيرية أن تقويم ادارة مسلمي القوقاز هو الذي يجب عليها أن تعتمد عليه.

وسندرك أن شاء الله عيد الفطر اول شوار الموافق في 24 مايو المقبل الميلادي وفقا لحسابات مرصد شاماخي الفلكي التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

واشارت الادارة الى أن موعد صدقة الفطر آخر ايام رمضان ويوصي مجلس القضاة بايتاء صدقة الفطر بمال يتراوح بين 5-10 ماناتات.