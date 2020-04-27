صدور عدد جديد لمجلة "أنباء أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية. سلسلة الاقتصاد"

باكو، 27 أبريل ، أذرتاج

صدر أول عدد لعام 2020م لمجلة "أنباء أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية. سلسلة الاقتصاد" لمعهد الاقتصاد لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.

قال المعهد لوكالة أذرتاج إن المجلة تحتوى على 18 مقالا علميا منها 17 مقالا بالاذرية ومقال بالروسية.

يذكر أن المجلة تصدر منذ عام 1966م بقرار مجلس ادارة أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية.