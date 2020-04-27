باكو، 27 أبريل ، أذرتاج استبدل الفرع رقم 3 لنظام المكتبة المركز بحي صبائل لادارة مدينة باكو العامة للثقافة معارضه التقليدية بمعرض افتراضي لأنه يخدم للقراء على الانترنت فقط في الظروف المتكونة في الجمهورية. افادوا من المكتبة لوكالة أذرتاج أن المعرض الافتراضي مكرس لحياة وإبداع نظامي الكنجوي المفكر المرموق الاذربيجاني والشاعر العبقري. وعرضت في المعرض كتبب تنتمي الى "خمسة" نظامي الكنجوي.

AZERTAG.AZ : عرض معرض افتراضي عن إبداع نظامي الكنجوي

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