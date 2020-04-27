الوزير: قرارات تخفيف نظام الحجر الصحي لن تشمل قطاع التعليم في بداية الامر
AzerTAg.az
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٥٣]
باكو، 27 أبريل ، أذرتاج
قال وزير التعليم جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي عقد بمقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني في 27 ابريل اليوم إن قرارات تخفيف نظام الحجر الصحي الخاص لن تشمل قطاع التعليم في بداية الامر.
واضاف الوزير أن استئناف الفعاليات في قطاع التعليم يعني تحرك وتنقل اكثر من مليوني شخص.
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