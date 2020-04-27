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    ثقافة


    مسابقة الرواية تقبل مؤلفات

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٠٤]

    باكو، 27 أبريل ، أذرتاج 

    تستمر مسابقة الرواية المعلن عنها في موضوع جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من قبل وزارة الثقافة مع اتحاد الكتّاب الاذربيجاني.

    افادوا من الوزارة لوكالة أذرتاج أن مسابقة الرواية قدمت اليها الى اليوم 67 مؤلفا ونظرا لكثرة المؤلفات من المتوقع احالة المؤلفات الى لجنة المسابقة لتقييمها خلال مدة قصيرة.

    وتقبل لجنة المسابقة روايات غير منشورة سابقا وغير متجاوز حجمها عن 25 الف حرف على أن يقدم كل مؤلف مؤلفا واحدا.

    ويغلق باب قبول الروايات في 29 مايو.

    AZERTAG.AZ :مسابقة الرواية تقبل مؤلفات
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