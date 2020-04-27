وزير التعليم: حوالي 6ر1 مليون تلميذ يتمكنون من الاستفادة من الدروس المتلفزة
AzerTAg.az
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٢٧]
باكو، 27 أبريل ، أذرتاج
قال وزير التعليم جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي عقد بمقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني في 27 ابريل اليوم إن حوالي 6ر1 مليون تلميذ يتمكنون من الاستفادة من الدروس المتلفزة.
وذكر الوزير بايراموف أن الاصدار الألف من الدروس المتلفزة سيعرف على الشاشات في 29 ابريل.
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