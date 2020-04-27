  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    وزير التعليم: حوالي 6ر1 مليون تلميذ يتمكنون من الاستفادة من الدروس المتلفزة

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٢٧]

    باكو، 27 أبريل ، أذرتاج 

    قال وزير التعليم جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي عقد بمقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني في 27 ابريل اليوم إن حوالي 6ر1 مليون تلميذ يتمكنون من الاستفادة من الدروس المتلفزة.

    وذكر الوزير بايراموف أن الاصدار الألف من الدروس المتلفزة سيعرف على الشاشات في 29 ابريل.

    AZERTAG.AZ : وزير التعليم: حوالي 6ر1 مليون تلميذ يتمكنون من الاستفادة من الدروس المتلفزة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٦]
    المكتبة العلمية المركزية تثري المجموعة الالكترونية للاكاديمي رامز مهدييف
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٣]
    الوزير: قرارات تخفيف نظام الحجر الصحي لن تشمل قطاع التعليم في بداية الامر
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٤١]
    صدور عدد جديد لمجلة "أنباء أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية. سلسلة الاقتصاد"
    ١٨.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٠١]
    رئيس الوزراء يوقع على تمديد تعليق جميع الفعاليات الخاصة بالتعليم والتدريس والتربية لدى جميع المؤسسات التعليمية
    وزير التعليم: حوالي 6ر1 مليون تلميذ يتمكنون من الاستفادة من الدروس المتلفزة