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    علم وتعليم


    المكتبة العلمية المركزية تثري المجموعة الالكترونية للاكاديمي رامز مهدييف

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٥‎٦]

    باكو، 27 أبريل ، أذرتاج 

    المكتبة العلمية المركزية التابعة لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية تثري المجموعة الإلكترونية لرئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية الاكاديمي رامز مهدييف وتسخرها للقراء.

    قالت المكتبة في بيان إن القراء يتمكنون من تحميل كتب الاكاديمي بصيغة البي دي اف للمطالعة ومنها كتب الفلسفة والاراء التي تشق طريقا نحو المجتمع المدني وخط التحدث عند تحديد استراتيجية المستقبل وعند التفكر في الزمان: أذربيجان 2003-2008م ومطالب حقبة العولمة في أذربيجان: دروس الماضي وحقائق اليوم وآفاق المستقبل وتحليل الانتخابات البرلمانية لعام 2005م وفي مشكلات علمية الادراك التاريخي وغيرها.

    ومن الممكن التعرف الى قائمة الكتب وروابتها للتحميل على موقع المكتبة.

    AZERTAG.AZ : المكتبة العلمية المركزية تثري المجموعة الالكترونية للاكاديمي رامز مهدييف
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    المكتبة العلمية المركزية تثري المجموعة الالكترونية للاكاديمي رامز مهدييف المكتبة العلمية المركزية تثري المجموعة الالكترونية للاكاديمي رامز مهدييف