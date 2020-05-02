مؤتمر افتراضي بين الجامعتين الاذربيجانية والتركية

باكو، 2 مايو (أذرتاج).

عقد مؤتمر افتراضي بين جامعة اذربيجان للتكنولوجيا وجامعة "أوستيم" التركية للتكنولوجيا.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن الجامعة الاذربيجانية ان رئيس الجامعة ولايت ولييف ورئيس الجامعة التركية مراد يولاك، والخبراء وكذلك رئيس قسم في مركز توبجوباشوف العلمي للجراحة علينياز محمدوف ناقشوا خلال المؤتمر الافتراضي مسائل التعاون للاستجابة للطلب المتزايد على الخبراء في مجال التقنيات الطبية البيولوجية في فترة ما بعد الوباء العالمي.

اجرى المشاركون تبادل الآراء حول زيادة الاهتمام بالابحاث العلمية وإعداد كوادر في مجالة هندسة التقنيات الطبية البيولوجية وتبادل الاساتذة والخبراء عبر الانترنت والتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية ومؤسسة "توبيتاك".

كما نوقشت في الجسر الافتراضي مسائل إعداد مشاريع مهمة وتنفيذها في إطار امكانيات الجامعات، فضلا عن تكنولوجيا الطاقة والذكاء الاصطناعي وسير الدروس الافتراضية في ايام الحجر الصحي وغيرها من المسائل.