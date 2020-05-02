وزارة التعليم: لا يخطط تعليم الدروس لدى المؤسسات التعليمية الى نهاية العام الدراسي

باكو، 2 مايو ، أذرتاج

وفقا للمرسوم الصادر في 1 مايو عام 2020م عن مجلس الوزراء الاذربيجاني علقت عملية التعليم والتدريس والتربية في جميع المؤسسات التعليمية الناشطة على اراضي جمهورية أذربيجان في الفترة ما بين 4 مايو الى 31 مايو عام 2020م بغية التصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اراضي جمهورية أذربيجان.

وطبقا لهذا القرار سوف يطلع وزارة التعليم ومركز الامتحان الحكومي المجتمع على معلومات مفصلة في الاسبوع القادم عن قواعد تنفيذ التقييم والمراقبة لدى المؤسسات التعليمية العامة وتنظيم قبول الى الصف الاول واجازة المعلمين من صف الى اعلى وتنظيم امتحانات القبول والتخريج وتنظيم دورات الامتحان الصيفية لدى مؤسسات التعليم العالي وسائر مراحل التعليم وكذلك مواعيد تنظيم الاختبارات لقبول مستخدمين الى الخدمات العامة وقبول المدرسين والمعلمين الى التوظيف التعليمي وصيغتها وقواعدها.

وقال وزارة التعليم مع مركز الامتحان الحكومي في بيان مشترك إن المؤسسات التعليمية لا يجوز لها أي نشاط بعد 1 يونيو إلا بقوام مقيد في مجرد المجالات المشار اليها اعلاه وتنظيم فعاليات خاصة بها فقط. ولا يخطط تنظيم التعليم والدروس لدى المؤسسات التعليمية الى نهاية العام الدراسي.