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    علم وتعليم


    جامعة الاقتصاد الحكومية مستعدة للامتحان عن بعد

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٣:٢٦]

    باكو، 5 مايو (أذرتاج).

    اجريت في جامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية مناقشات افتراضية حول تنظيم امتحانات عن بعد في مستوى الباكالوريوس والماجستر، قبول الاطروحات وتقييمها وانتظام الطلاب للدروس وكيفية الدروس.

    افادت أذرتاج أن رئيس الجامعة عدالت مرادوف قال انه قد أعدت قواعد في قبول رسائل واطروحات عن بعد وتقييمها واستكملت المسائل الفنية المتعلقة بهذا.

    قيل ان مسألة استكمال مواضيع البحوث ستحل حتى نهاية الدورة. ستقدم الى وزارة التعليم اقتراحات حول تنظيم الامتحانات عن بعد.

    كذلك يتم إعداد تدابير تشجيعية لتحسين انتظام الطلاب للدروس عن بعد وزيادة مشاركتهم في فصول "كورسيرا".

    AZERTAG.AZ :جامعة الاقتصاد الحكومية مستعدة للامتحان عن بعد
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