بناء مدرسة جديدة لـ 960 تلميذاً في بلدة أميرجان

باكو، 6 مايو، أذرتاج

سيهدم مبنى المدرسة الثانوية القديم رقم 154 في بلدة أميرجان في منطقة سوراخاني وسيتم بناء المبنى الجديد للمدرسة لـ 960 تلميذاً.

تفيد أذرتاج أن هذا ورد في مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان حول تدابير بناء وإصلاح المؤسسات التعليمية في باكو وضواحيها.

وتجدر الإشارة إلى أنه حسب المرسوم تم تخصيص 20 مليون مانات لبناء وإصلاح المؤسسات التعليمية في باكو وضواحيها. تم تخصيص 3 آلاف و680 مانات من هذه الأموال لبناء مدرسة جديدة لـ960 طالب في أميرجان.