باكو، 7 مايو ، أذرتاج قال وزير التعليم الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي منعقد في 7 مايو اليوم في مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن 75 في المائة من الطلبة البالغ عددهم 176 الف طالب وطالبة قد انضموا الى التعليم الافتراضي.

AZERTAG.AZ : وزير التعليم: 75 في المائة من الطلبة انضموا الى التعليم الافتراضي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده