وزير التعليم: لا تخطيط لاستئناف فعاليات روضات الاطفال في الاشهر الصيفية

باكو، 7 مايو ، أذرتاج

قال وزير التعليم الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي منعقد في 7 مايو اليوم في مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن روضات الاطفال لا يخطط استئناف فعالياتها في الاشهر الصيفية.