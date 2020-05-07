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    علم وتعليم


    وزير التعليم: لا تخطيط لاستئناف فعاليات روضات الاطفال في الاشهر الصيفية

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٣٦]

    باكو، 7 مايو ، أذرتاج 

    قال وزير التعليم الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي منعقد في 7 مايو اليوم في مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن روضات الاطفال لا يخطط استئناف فعالياتها في الاشهر الصيفية.

    AZERTAG.AZ :وزير التعليم: لا تخطيط لاستئناف فعاليات روضات الاطفال في الاشهر الصيفية
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