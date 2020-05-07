باكو، 7 مايو ، أذرتاج قال وزير التعليم الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي منعقد في 7 مايو اليوم في مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إنه لا يخطط تمديد فترة العام الدراسي لدى مؤسسات التعليم العالي.

AZERTAG.AZ : وزير التعليم: لا يخطط تمديد فترة العام الدراسي لدى مؤسسات التعليم العالي

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