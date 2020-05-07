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    علم وتعليم


    افتتاح مرصد جديد لدراسة اصطدام النيازك على سطح القمر

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:١٤]

    باكو، 7 مايو، أذرتاج

    أفتتح المرصد الجديد في الإمارات العربية المتحدة في إطار مشروع NELIOTA لوكالة الفضاء الأوروبية والذي يدرس اصطدام النيازك مع سطح القمر. يتميز هذا المرصد الثاني من نوعه بدقة البيانات التي تم الحصول عليها.

    تقيد أذرتاج أن المعلومات بهذا الصدد وردت في الموقع الرسمي لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان. حتى الآن كان مرصد كريونيري في اليونان يراقب تصادمات نيزكية مع القمر. تمكن مرصد القمر الجديد من تحديد الانفجار الذي سجله المرصد في اليونان. تضمن هذه المراقبة المزدوجة دقة البيانات التي تم الحصول عليها.

    بسبب وقوع الأرض والقمر قريباً بعضهما للبعض، فإنهما يتعرضان "للهجوم" من نفس الأجسام الكونية. تنجم الانفجارات في القمر والتي يتم رصدها بسبب سقوط الأحجار الكونية على سطحه مثلما تسقط على سطح الأرض.

    AZERTAG.AZ :افتتاح مرصد جديد لدراسة اصطدام النيازك على سطح القمر
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