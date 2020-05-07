وزير التعليم: لا يخطط أي تقييم للتلاميذ للنصف الثاني من العام الدراسي 2019/2020م

باكو، 7 مايو ، أذرتاج

قال وزير التعليم الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي منعقد في 7 مايو اليوم في مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إنه لا يخطط أي تقييم للتلاميذ للنصف الثاني من العام الدراسي 2019/2020م تخطيطا يفيد عدم القيام بعملية التقييم للتلاميذ والمدرسين لا تقييما اجماليا صغيرا ولا تقييما اجماليا كبيرا. ويعتمد على نتائجهم للنصف الاول من العام الدراسي الحالي للتقييم النهائي لهم لنقلهم الى الصفوف التالية وللتلاميذ الذين لا يرضون عن نتائجهم الحق في مشاركة في تقييم من جديد لتحسين تقييمهم اذا ارادوا تحسين تقييمهم.

واوضح الوزير أن عملية ايصال المحتوى الى التلاميذ جارية مكثفة هذه الفترة وذلك عن طريق دروس متلفزة نظامية مركزية من جانب وزارة التعليم التي حققت الى نهاية الاسبوع بث 1200 حصة ودرس.

واضاف أن الوزارة تجري خلال شهر يونيو تقييما عاما بين 3-6 الاف تلميذ من كل فئة سنية تقييما على الانترنت من اجل المراقبة على مستوى استيعاب التلاميذ الدروس والمحتويات والحصص بهدف تحديد آليات دعم اضافية أحسن لتقديم الحصص والدروس لهم خلال الاشهر الصيفية.