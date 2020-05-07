تخطيط امتحانات الثانوية العامة في يونيو
AzerTAg.az
٠٧.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٤٥]
باكو، 7 مايو (أذرتاج).
يخطط تنظيم امتحانات الثانوية العامة في يونيو.
افادت وكالة أذرتاج ان هذا قالته مليكه عباسزاده رئيس مجلس مدراء مركز الامتحان في مؤتمر دولي عقد في مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني في 7 مايو.
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