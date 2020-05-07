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    علم وتعليم


    امتحانات الثانوية العامة لا تشمل أسئلة عن المواضيع المدرسة بعد 1 مارس

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٤٦]

    باكو، 7 مايو، اذرتاج

    سوف لا تشمل امتحانات الثانوية العامة اسئلة عن المواضيع المدرسة بعد 1 مارس ولا يخطط تقييم معرفة الطلاب في تلك المواضيع.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذا قالته مليكه عباسزاده رئيس مجلس مدراء مركز الامتحان في مؤتمر دولي عقد في مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني في 7 مايو.

    AZERTAG.AZ :امتحانات الثانوية العامة لا تشمل أسئلة عن المواضيع المدرسة بعد 1 مارس
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