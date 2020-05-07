باكو، 7 مايو، اذرتاج سوف لا تشمل امتحانات الثانوية العامة اسئلة عن المواضيع المدرسة بعد 1 مارس ولا يخطط تقييم معرفة الطلاب في تلك المواضيع. افادت وكالة أذرتاج ان هذا قالته مليكه عباسزاده رئيس مجلس مدراء مركز الامتحان في مؤتمر دولي عقد في مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الاذربيجاني في 7 مايو.

AZERTAG.AZ : امتحانات الثانوية العامة لا تشمل أسئلة عن المواضيع المدرسة بعد 1 مارس

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده