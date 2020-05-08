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    فنلندا: تنظيم الجولة الافتراضية إلى متاحف أذربيجان

    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١١:٠٠]

    ستوكهولم، 8 مايو، رؤوف علييف، أذرتاج

    تم تنظيم جولة افتراضية للمتاحف الأذربيجانية من فنلندا.

    في 7 مايو، قام منسق مجلس الأذربيجانيين الاسكندنافيين في فنلندا ورئيس منظمة "الأذري-التركي" للشباب علويه جباروفا ومجمع النصب التذكاري للإبادة الجماعية في قوبا بتنظيم مشروع "رحلة عبر الإنترنت من فنلندا إلى المتاحف الأذربيجانية" وعقدت الندوة تحت عنوان :الإبادة الجماعية للأذربيجانيين في عام 1918" في إطار هذه الجولة الافتراضية.

    كان الغرض الرئيسي من هذه الندوة هو إظهار الوجه الحقيقي للتخريب الأرمني وترويج أحداث الإبادة الجماعية على أساس الحقائق التاريخية. حضر الندوة الأذربيجانيون المقيمون في الدول الاسكندنافية بما في ذلك فنلندا، بالإضافة إلى مواطني هذا البلد ومواطنينا من إنجلترا وفرنسا وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة واليونان وأذربيجان والسويد.

    تضمنت الندوة التي أدارتها علويه جباروفا كلمات تقديمية قدمتها مديرة مجمع النصب التذكاري للإبادة الجماعية في قوبا، دكتوراه الفلسفة في التاريخ رخشنده بيراموفا والاختصاصية الناطقة باللغة الإنجليزية في المجمع آيجون أغاميرواييفا.

    سيستمر المشروع ترويج المحميات والمتاحف الأخرى.

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