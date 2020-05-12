مناقشة موضوع "ماذا قدمت الحضارة الإسلامية للعالم؟" عبر الإنترنت
AzerTAg.az
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٢٧]
باكو، 12 مايو، أذرتاج
تتواصل المحاضرات عبر الإنترنت في إطار مشروع " أكاديمية العلاقات الدولية في محاكاة منظمة التعاون الإسلامي 2020".
ابلغ معهد الالهيات في أذربيجان لوكالة أذرتاج أن رئيس المعهد، الدكتور في الفلسفة في اللاهوت عاقل شيرينوف سيلقي محاضرة حول "ماذا قدمت الحضارة الإسلامية للعالم؟" في الأسبوع الرابع من المشروع.
سيتم بث المحاضرة مباشرة يوم 13 مايو في تمام الساعة 14:00 في محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (Model OIC) والمركز الإقليمي الأوروآسيوي (ICYF).
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