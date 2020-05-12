  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    مناقشة موضوع "ماذا قدمت الحضارة الإسلامية للعالم؟" عبر الإنترنت

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٢٧]

    باكو، 12 مايو، أذرتاج

    تتواصل المحاضرات عبر الإنترنت في إطار مشروع " أكاديمية العلاقات الدولية في محاكاة منظمة التعاون الإسلامي 2020".

    ابلغ معهد الالهيات في أذربيجان لوكالة أذرتاج أن رئيس المعهد، الدكتور في الفلسفة في اللاهوت عاقل شيرينوف سيلقي محاضرة حول "ماذا قدمت الحضارة الإسلامية للعالم؟" في الأسبوع الرابع من المشروع.

    سيتم بث المحاضرة مباشرة يوم 13 مايو في تمام الساعة 14:00 في محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (Model OIC) والمركز الإقليمي الأوروآسيوي (ICYF).

    AZERTAG.AZ :مناقشة موضوع "ماذا قدمت الحضارة الإسلامية للعالم؟" عبر الإنترنت
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٣٤]
    إنشاء مركز علمي فكري للأذربيجانية
    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١١:٢٤]
    تسجيل دخول المعاهد الثانوية والمدارس الثانوية للعام الدراسي القادم سيتم في النصف الثاني من شهر أغسطس
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٤٦]
    امتحانات الثانوية العامة لا تشمل أسئلة عن المواضيع المدرسة بعد 1 مارس
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٤٥‎]
    تخطيط امتحانات الثانوية العامة في يونيو
    مناقشة موضوع "ماذا قدمت الحضارة الإسلامية للعالم؟" عبر الإنترنت