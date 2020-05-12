مركز الامتحانات يعلن قبول الطلبة في مؤسسات التعليم الجامعي والمهني

باكو، 12 مايو، أذرتاج

يعلن مركز الامتحانات للدولة عن قبول الطلبة في مؤسسات التعليم الجامعي في جمهورية أذربيجان ومؤسسات التعليم والمهني على أساس شهادة التعليم الثانوي العام الكامل (11 عاماً) للعام الدراسي 2020/2021.

افادت وزارة التعليم لأذرتاج أنه يتم قبول الطلبات لمؤسسات التعليم الجامعي عبر الإنترنت من 12 مايو إلى 5 يونيو.

يتمكن خريجو الثانوية العامة من الانتقال إلى موقع الويب ذي الصلة لمركز امتحانات للدولة بعد إنشاء "المكتب الشخصي" (ekabinet.dim.gov.az) على الموقع الإلكتروني لمركز الامتحانات للدولة (eservices.dim.gov.az/erizebak/erize) باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لمكاتبهم الشخصية ويقومون بملء نموذج "الطلب الإلكتروني للطالب الثانوي حديث التخرج" مع الموافقة عليه.

الاشتراك في المسابقة مدفوع الأجر. بموجب مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان "بشأن التدابير الإضافية لتنظيم إجراء امتحانات القبول لمؤسسات التعليم الجامعي والتعليم المهني الثانوي في جمهورية أذربيجان" تكون اول مشاركة لمواطني جمهورية أذربيجان (خريجو مؤسسات التعليم الثانوي) في امتحانات القبول الجارية في العام الحالي على حساب ميزانية الدولة. يضيف المشاركون الآخرون المبلغ المطلوب للموافقة على الطلب إلى حسابهم الشخصي ويتم خصم هذا المبلغ من حسابهم الشخصي بعد الموافقة على الطلب.

تجرى امتحانات القبول لمؤسسات التعليم الجامعي لمجموعات التخصص من الأول إلى الرابع على مرحلتين.

يمكن لطلبة الثانوية العامة حديثي التخرج المشاركة في المسابقة للتخصصات المدرجة في إحدى مجموعات التخصص من الأول إلى الرابع لمؤسسات التعليم الجامعي والتخصصات المدرجة في مجموعة التخصص الخامس والتخصصات لمؤسسات التعليم المهني الثانوي على أساس التعليم الثانوي الكامل. للتمكن من ذلك يجب عليهم التعبير عن رغباتهم في طلباتهم.

توافق على الطلب بطريقتين، انطلاقاً من توفر المعلومات حول مقدم الطلب في قاعدة البيانات بمركز الامتحانات للدولة (يتم عرض معلومات حول كيفية الموافقة على الطلب على الشاشة في كل مرة للدخول فيها إلى حين موافقة البرنامج على "الطلب الإلكتروني للطالب الثانوي حديث التخرج"):

1. يقوم مقدمو الطلبات من الفئات التالية بتأكيد طلباتهم الإلكترونية بحلول 5 يونيو بدون مخاطبة لجان قبول المستندات:

- المتخرجون من مؤسسات التعليم الثانوي العام لجمهورية أذربيجان في العام الحالي ؛

- الإناث المتخرجات من مؤسسات التعليم الثانوي العام في جمهورية أذربيجان في عام 2012 وما بعده ؛

- الإناث المتخرجات من مؤسسات التعليم المهني الأولى في جمهورية أذربيجان في عام 2013 وما بعده ؛

- الوافدات اللاتي تقدمن بطلبات للحصول على درجة البكالوريوس في مؤسسات التعليم الجامعي في جمهورية أذربيجان ومؤسسات التعليم المهني الثانوي على أساس التعليم الثانوي الكامل في عام 2012 والسنوات اللاحقة والحاصلات على الموافقة على طلباتهن.

2. بعد ملء الطلبات الإلكترونية يأخذ طلبة الثانوية حديثي التخرج الآخرون من 18 مايو إلى 5 يونيو 2020 الموعد الإلكتروني على موقع مركز الامتحانات للدولة ويقدمون المستندات المطلوبة حضوراً ويصدقون على طلباتهم الإلكترونية في لجان قبول المستندات ذات الصلة.

يمكن العثور على قائمة لجان قبول المستندات ومدة عملها والحالات الخاصة المتعلقة بتلقي الطلبات والامتحانات والحالات الخاصة المتعلقة بلغة التدريس وامتحانات اللغة الأجنبية وغيرها من القضايا على الجانب الأيمن من الصفحة ذات الصلة ("إعلان قبول الطلبة لمؤسسة التعليم الجامعي").

من 1 يونيو إلى 15 يونيو 2020، سيتم تقديم طلبات القبول لطلاب درجة دبلوم جامعي في مؤسسات التعليم الجامعي عبر الإنترنت. يتم إعطاء مزيد من المعلومات في الجزء الأخير من إعلان قبول الطلاب.

يتم قبول الطلبات لمؤسسات التعليم المهني الثانوي على أساس التعليم الثانوي لمدة 11 عاماً من 12 مايو إلى 5 يونيو 2020 عبر الإنترنت بالترتيب التالي:

يتمكن طلبة الثانوية العامة حديثو التخرج من الانتقال إلى موقع الويب ذي الصلة لمركز امتحانات للدولة بعد إنشاء "المكتب الشخصي" (ekabinet.dim.gov.az) على الموقع الإلكتروني لمركز الامتحانات للدولة(eservices.dim.gov.az/erizebak/erize) باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور لمكاتبهم الشخصية ويقومون بملء نموذج "الطلب الإلكتروني لطالب الثانوية العامة حديث التخرج" مع الموافقة عليه.

توافق على الطلب بطريقتين، انطلاقاً من توفر المعلومات حول مقدم الطلب في قاعدة البيانات بمركز الامتحانات للدولة (يتم عرض معلومات حول كيفية الموافقة على الطلب على الشاشة في كل مرة للدخول فيها إلى حين موافقة البرنامج على "الطلب الإلكتروني للطالب الثانوي حديث التخرج").

1. يقوم مقدمو الطلبات من الفئات التالية بتأكيد طلباتهم الإلكترونية بحلول 5 يونيو بدون مخاطبة لجان قبول المستندات:

- المتخرجون من مؤسسات التعليم الثانوي العام لجمهورية أذربيجان في العام الحالي ؛

- المتخرجون من مؤسسات التعليم الثانوي العام في جمهورية أذربيجان في عام 2012 وما بعده ؛

- المتخرجون من مؤسسات التعليم المهني الأولى في جمهورية أذربيجان في عام 2013 وما بعده ؛

- المتخرجون من الثانوية العامة الذين تقدموا بطلبات للحصول على درجة البكالوريوس في مؤسسات التعليم الجامعي في جمهورية أذربيجان ومؤسسات التعليم المهني الثانوي على أساس التعليم الثانوي الكامل في عام 2012 والسنوات اللاحقة، والحاصلون على الموافقة على طلباتهن.

بعد ملء الطلبات الإلكترونية يأخذ المتخرجون الجدد الآخرون من الثانوية العامة من 18 مايو إلى 5 يونيو 2020 الموعد الإلكتروني على موقع مركز الامتحانات للدولة ليقدموا المستندات المطلوبة حضوراً يصدقون على طلباتهم الإلكترونية في لجان قبول المستندات ذات الصلة.

يمكن العثور على قائمة لجان قبول المستندات ومدة عملها والحالات الخاصة المتعلقة بتلقي الطلبات والامتحانات والحالات الخاصة المتعلقة بلغة التدريس وامتحانات اللغة الأجنبية وغيرها من القضايا على الجانب الأيمن من الصفحة ذات الصلة ("إعلان قبول الطلبة لمؤسسة التعليم المهني الثانوي").

يتم نشر الإعلان عن قبول الطلبة وغيره من المعلومات الضرورية بشكل أكثر مفصلاً في مجلة "آبيتورينت" العدد 2.