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    وزير التعليم يناقش موضوع الابتكارات مع المسئولين الإداريين ل"مايكروسوفت" وأنظمة "سيسكو"

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٠٣]

    باكو، 13 مايو، أذرتاج

    عقد وزير التعليم جيهون بيراموف مؤتمراً بالفيديو مع نائب رئيس "مايكروسوفت" (Microsoft) أنتوني سالكيتو وممثلي الشركة الإقليميين في أوروبا.

    وأبلغت الوزارة وكالة أذرتاج أن النقاش دار حول النتائج الناجحة لمشروع المدرسة الافتراضية التي هي أكبر منصة إلكترونية على الإنترنت في البلاد وتم إنشاؤها في فترة زمنية قصيرة وتوسيع المشروع الذي يشمل أكثر من 900 ألف مدرس وطالب ومشاركة المدرسين في التدريبات للاستفادة الكاملة من هذه المنصة. وفي الوقت نفسه، تمت مناقشة دمج البرامج والخدمات الأخرى لوزارة التربية والتعليم في البوابة الإلكترونية وكذلك القدرة على مراقبة وتحليل جميع العمليات الرئيسية في مجال التعلم الافتراضي من بوابة واحدة.

    كما عقد الوزير مؤتمراً بالفيديو مع نائب رئيس شركة أنظمة سيسكو (Cisco Systems) كاي ديدريش والمديرين الإقليميين للشركة. ناقش الطرفان تنفيذ مشروع Connected School التجريبي في مدرسة باكو الثانوية رقم 46 وتزويد المدرسة بمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الحديثة في مجال التعليم وتنظيم دورات تدريبية للطلبة والمدرسين والموظفين الإداريين في المدرسة. وأشير إلى أنه في إطار التعاون أُنشئت أكاديمية Cisco Systems في مركز باكو للتدريب المهني الحكومي للصناعة والابتكار. يتوخى أن ستحتوي الأكاديمية على مركز تدريب للأمن السيبراني زيتم تزويدها بأجهزة وبرامج ودمج محتوى Cisco في المناهج الدراسية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض التقنيات الحديثة من Cisco في مركز الابتكار الجديد الذي أنشأته وزارة التعليم لاستكشاف تطبيق الحلول والتقنيات التعليمية المبتكرة في نظام التعليم في البلاد لخلق فرص للتطوير المهني والتطبيق المرئي للمدرسين.

    AZERTAG.AZ :وزير التعليم يناقش موضوع الابتكارات مع المسئولين الإداريين ل"مايكروسوفت" وأنظمة "سيسكو"
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