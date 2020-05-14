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    علم وتعليم


    جامعة الخزر نظمت مؤتمرا دوليا افتراضيا

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٢٨]

    باكو، 14 مايو (أذرتاج).

    نظمت جامعة الخزر الاذربيجانية مؤتمرا دوليا افتراضيا في موضوع "التعليم عن بعد ومسائل التعلم".

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن الجامعة ان المنضمين الى المؤتمر استمعوا الى كلمات من ممثلين من بريطانيا العظمى واسبانيا والمجر و اوزبكستان وكازاخستان وفنلندا واذربيجان.

    تحدث مؤسس الجامعة رئيس مجلس امناء الجامعة البروفيروس هاملت عيساخانلي تحدث عن تأثير الوباء العالمي على بلدنا والطلاب والاساتذة ومجال الدراسة.

    قدم ممثل جامعة فالنسيا للتكنيك جاوير اوروزجو عرضا عن نظام التعليم في اسبانيا. وتحدث إلدار ايانبايف من كازاخستان عن التعليم عن بعد ومنصة “Moodle”.

    ثم تحدث ممثلو ايدلسيك وديبرجين وغيرهما من الجامعات عن مناهجهم الدراسية.

    AZERTAG.AZ :جامعة الخزر نظمت مؤتمرا دوليا افتراضيا
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