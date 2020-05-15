إنتاج الطاقة الكهربائية في أذربيجان

باكو، 14 مايو / أيار، (أذرتاج)

تم إنتاج 744.8 مليون كيلوواط / ساعة من الطاقة الكهربائية خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن قيمة الكهرباء المصدرة بلغت 34.2 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 صدّرت أذربيجان 1 مليار و48.9 مليون كيلووات / ساعة من الكهرباء وبلغت قيمتها 45.09 مليون دولار.