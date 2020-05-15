تبيليسي، 15 مايو / أيار، (أذرتاج) استوردت جورجيا 780.4 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية خلال أشهر يناير - أبريل من العام الجاري و52.4 في المائة من حصة أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج عن شركة المشغلة التجارية لنظام الطاقة الكهربائية في جورجيا أسكو أن جورجيا خفضت من استيراد الطاقة الكهربائية من أذربيجان قدر 409.3 مليون كيلو واط ساعي. وقدمت جورجيا 371 مليون كيلووات / ساعة من الكهرباء من روسيا. وشكل هذا الحجم 47.5 في المائة من إجمالي واردات الكهرباء في جورجيا.

AZERTAG.AZ : جورجيا استوردت من أذربيجان 52.4 في المائة من الطاقة الكهربائية المستهلكة

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