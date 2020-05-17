أول ناقلة وطنية أذربيجانية الصنع تطفو في المياه الأجنبية

باكو، 17 مايو، أذرتاج

تقرر إطلاق رحلة العمل لأول ناقلة وطنية الصنع المسماة" ب"لاتشين" (Lachin) والتي وضعت حيز الاستغلال في ديسمبر من العام الماضي بمشاركة الرئيس إلهام علييف، في المياه الأجنبية بعلم أذربيجان.

أفادت شركة الملاحة البحرية الخزرية (Caspian Shipping) المساهمة لأذربيجان لوكالة أذرتاج أن الناقلة المحملة بوقود الديزل جاهزة لرحلتها الأولى. ستغادر السفينة ميناء باكو متجهة إلى ميناء كوليفي الجورجي. ستعبر السفينة المياه الداخلية لروسيا عبر قناة فولغا- دون وتتجه نحو تركيا بعد التحميل الإضافي في كوليفي. ومن المقرر تسليم الشحن إلى ميناء جبزي التركي.

من الآن فصاعدا، ستحمل السفينة التي تضم 11 من أفراد الطاقم حمولة سائلة في حوض البحر الأبيض المتوسط. ستلعب ناقلة Lachin من الجيل الجديد البالغ طولها 141 متراً وعرضها 16.9 متراً دوراً هاماً ليس فقط في تعزيز مكانة أذربيجان في النقل الدولي للبضائع، ولكن أيضاً في تمثيل وتعزيز بلدنا في المياه الأجنبية.

وتجدر الإشارة إلى أن نشاط شركة ملاحة الخزر البحرية في المياه الدولية قبالة بحر الخزر استؤنف بعد انقطاع طويل في عام 2014 ، بأمر من الرئيس إلهام علييف بشراء السفينتين "عزير حاجيبلي" و "ناتوان". مع وضع لاتشين حيز الاستغلال يبلغ عدد السفن التي تبحر خارج بحر الخزر 15 سفينة. 12 منها لبضائع جافة و3 ناقلات.