باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج) صدرت أذربيجان 656 طن من الشحنات جوا خلال شهر أبريل من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن حجم الشحنات المستوردة جوا خلال الشهر المذكور كان 811 طن.

AZERTAG.AZ : تصدير 656 طن من الشحنات جوا

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