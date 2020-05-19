الخطوط الجوية الاذربيجانية اقلت 188 مواطن الى البلد من برلين

باكو، 19 مايو ، أذرتاج

نفذت الخطوط الجوية الاذربيجانية اذال رحلة مستأجرة في 19 مايو من برلين الى باكو.

أفادت أذرتاج عن بيان اذال أن الرحلة اقلت 188 مواطن اذربيجاني الى البلد.

ووضع جميع الركاب في الحجر الصحي الإلزامي.

يذكر أن الرحلات المستأجرة تنفذ من جانب اذال لايصال المواطنين الى الوطن وفقا للخطة المحددة من جانب مقر العمليات لدى مجلس الوزراء.