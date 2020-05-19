نقل 362.7 الف طن من البضائع من البلاد عن طريق البر
AzerTAg.az
١٩.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٣٢]
باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)
تم نقل 362.7 الف طن من البضائع من البلاد عن طريق البر خلال أشهر يناير – أبريل.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك ان حجم البضائع المستوردة إلى البلاد كان 768.3 الف طن.
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