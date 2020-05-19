باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج) تم نقل 362.7 الف طن من البضائع من البلاد عن طريق البر خلال أشهر يناير – أبريل. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك ان حجم البضائع المستوردة إلى البلاد كان 768.3 الف طن.

AZERTAG.AZ : نقل 362.7 الف طن من البضائع من البلاد عن طريق البر

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