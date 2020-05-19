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    نقل 362.7 الف طن من البضائع من البلاد عن طريق البر

    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٣٢]

    باكو، 19 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم نقل 362.7 الف طن من البضائع من البلاد عن طريق البر خلال أشهر يناير – أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك ان حجم البضائع المستوردة إلى البلاد كان 768.3 الف طن.

    AZERTAG.AZ :نقل 362.7 الف طن من البضائع من البلاد عن طريق البر
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