نقل 43 راكبا إلى كازاخستان على متن سفينة "البروفيسور جول"

باكو ، 20 مايو ، أذرتاج

غادر 35 شخصاً إلى كازاخستان كما عاد 7 أذربيجانيين ومواطن روسي واحد يحملون تصريح الإقامة في هذا البلد إلى كازاخستان عن طريق البحر وأنهم تأخروا في أذربيجان بسبب إغلاق الحدود جراء جائحة فيروس الكارونا.

ابلغت شركة ملاحة الخزر البحرية المساهمة لأذربيجان وكالة أذرتاج أنه على أساس تخفيف نظام الحجر الصحي الخاص والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين، سيتمكن الركاب من ركوب عبارة "البروفيسور جول" للشركة المساهمة في 19 مايو في الساعة 22:30 وتوجهت من ميناء باكو الواقع في بلدة آلات إلى ميناء كوريك.

خضع كل من الركاب للفحص على فيروس الكارونا قبل المغادرة. لم يعثر عن أي فيروس تاجي في هؤلاء الأفراد. غطت الشركة المساهمة تكاليف فحص الركاب.