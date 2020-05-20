توقيع مذكرة تفاهم بين مركزي الامتحان الاذربيجاني والتقييم والامتحان الجورجي

باكو، 20 مايو ، أذرتاج

عقد لقاء عبر الاتصال المرئي في 20 مايو اليوم بين رئيسة مجلس مديري مركز الامتحان الحكومي ملائكة عباس زاده ومديرة مركز التقييم والامتحان الوطني الجورجي صوفيا قورقودزي ووقع على مذكرة تفاهم.

اتفق الجانبان على تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجالات اعداد بنوك الاسئلة وفحص مستوى الامتحانات ورفع كفاءة مهنية لمدرسي اللغة الاذربيجانية وادبها في مدارس التعليم المتوسط الجورجية ذات اللغة الاذربيجانية وغيرها.