جامعة النفط والصناعة الحكومية لأذربيجان: تسهيلات معينة للطلبة في الامتحانات

باكو، 20 مايو، أذرتاج

سيستفيد الطلبة من تسهيلات في الامتحانات الصيفية للعام الدراسي 2019-2020 في جامعة النفط والصناعة الحكومية لأذربيجان.

أفادت جامعة النفط والصناعة الحكومية لوكالة أذرتاج أن الجامعة تعتمد نظام الإدارة الإعلامية للتعليم (Unibook) الذي يمكن للطلبة الحصول على جميع المواد من بداية الفصل الدراسي. على عكس السنوات الماضية، لن يكون لديهم أسئلة من المنهج غير النشيط لتوضيح المواضيع المعينة بالشروح (sillabus). لن تكون هناك سوى مواد في المنهج الدراسي المعمول. هذا هو حوالي 55 % من المواد ذات الصلة. جميع الأسئلة متوسطة وسهلة. يطرح المدرس سؤالاً واحداً على الأقل على كل سؤال يجيب عليه الطالب لتحديد مستوى المعرفة وفقاً لتلك الإجابة.

بشكل عام، ستحدد نتيجة الامتحان على أساس نشاط الطالب قبل الامتحان والإجابة المقدمة في الامتحان. يؤخذ هذا بالنسبة من 30 % إلى 70 %. وبالتالي، حيث يحدد 30 % من النشاط والعرض التقديمي و70 % من الإجابة المقدمة في الامتحان. هناك، سيلقى النظر في كل سؤال بمعادل 1،4، أي إذا كان بإمكان الطالب الحصول على 10 نقاط من قبل، فيمكنه الآن الحصول على 14 نقطة من هذا السؤال.

إذا قام المدرس بتقييم معرفة الطالب المكتسبة خلال الفصل الدراسي على مقياس 100 نقطة ب85 نقطة فسيتم قبوله كما هي. ستتم مراقبة عملية الامتحان وتسجيلها بالفيديو وسيتم الاستماع إلى إجابة كل طالب.