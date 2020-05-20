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    ثقافة


    - القناة التلفزيونية الأوروبية ARTE تبث برنامجاً عن أذربيجان

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:١٩]

    باريس، 20 مايو، أذرتاج

    أذربيجان هي أغنى دولة في القوقاز. يمكن رؤية التقدم والعمل الإبداعي في جميع أنحاء البلاد.

    كما تفيد وكالة أذرتاج أن هذه الآراء وردت في برنامج "القوقاز في 30 يوماً: في اكتشاف أذربيجان" على القناة التلفزيونية الأوروبية ARTE التي تعمل منذ عام 1992 والتي أنشأتها فرنسا وألمانيا بشكل مشترك.

    أشار مقدم البرنامج إن الميزانية العسكرية الأذربيجانية وحدها أكبر من ميزانية دولة أرمينيا في مقارنة التباين بين أذربيجان وأرمينيا.

    قدم البرنامج أيضاً معلومات واسعة عن الثقافة والمطبخ الأذربيجاني. كما بث البرنامج اللقاءات والمقابلات مع ممثلي الفنون في بلادنا.

    يمكن الاطلاع على البرنامج على الرابط التالي: https://www.arte.tv/fr/videos/056783-009-A/le-caucase-en-30-jours/

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