يمكن المشاركة في الامتحان في المادتين اللتين نشأ فيهما الدين الأكادمي من الفصل السابق

باكو، 20 مايو، أذرتاج

يتمكن الطلبة الذين لم يشاركوا في الامتحان للفصل الدراسي الجاري لسبب ما وينشأ الدين الأكاديمي عليهم في ذلك الفصل الدراسي من أداء الامتحان مرة واحدة قبل بداية الفصل الدراسي التالي.

تفيد أذرتاج أنه جاء ذلك في قرار مجلس الوزراء "بشأن بعض الإجراءات للقضاء على الأثر السلبي لوباء فيروس الكارونا (COVID-19) على العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية بالبلاد".

بموجب القرار، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للطالب أداء الامتحان مرة واحدة في كل مادة من المادتين اللتين نشأ فيهما الدين الأكادمي في الفصل الدراسي السابق، دون حضور كل فصل دراسي. في جميع الحالات، تؤخذ نتائج التقييم الحالي في الفصل الدراسي الذي يأخذ فيه الطالب الموضوع بعين الاعتبار أثناء التقييم العام وتتعلق الاعتمادات المكتسبة بالفصل الدراسي الذي درس فيه الموضوع وفقاً للمنهج الدراسي.