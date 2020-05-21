أشعار ليلى علييفا في صحافة جورجيا

باكو، 21 مايو ، أذرتاج

ادرجت صحيفة اكيميريوني (“უქიმერიონი”) التابعة لأكاديمية العلوم الوطنية الجورجية بعضا من اشعار الشاعرة الاذربيجانية المعروفة حائزة جائزة "مفتاح العمر" للجمعية الخيرية الامريكية وجائزة "الميدالية الذهبية " باسم بوشكين ليلى علييفا مثل "نهرب ونطير ونستعجل" و"الزمان" و"الدكاكين والمطاعم" و"الدموع" وغيرها.

قال مركز الترجمة إن الاشعار ترجمها الى اللغة الجورجية رئيس الاتحاد الجورجي للكتّاب ماكوالا قوناشفيلي الشاعر الجورجي الشهير.