متحف المدينة القديمة يقدم جولة افتراضية للأطفال المحرومين من حماية الوالدين

باكو، 31 مايو ، أذرتاج

مركز متحف إيتشري شهر التابع لادارة محمية إيتشري شهر التاريخية الهندسية المعمارية الحكومية ينظم جولة افتراضية للأطفال غير المتمكنين من زيارة المتاحف والآثار التاريخية وذلك بمناسبة يوم الدفاع العالمي عن الأطفال 1 يونيو.

قالت الإدارة في بيان إنها تقدم جولة افتراضية لقلعة العذراء قيز قلعة سي درة باكو لنزلاء ملجأ الأطفال "مأوى الرجاء" الساعة 14:00 يوم 1 يونيو.

وستتيح الجولة الافتراضية للأطفال التجول في جميع طوابق قلعة العذراء والحصول على معلومات مفصلة حول الأثر التاريخي وذلك من خلال برنامج المسح ثلاثي الابعاد للتراث العالمي. كما يرافق الأطفال موظف مركز متحف أيتشري شهر خلال الجولة بتقارير تاريخية ومعلومات قيمة.